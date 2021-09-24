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Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak - Son Dakika

Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

24.09.2021 10:42
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak girdi.

ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak girdi. Bağcı'nın ölümüne neden olan darbenin tespiti için kamera görüntüleri dosya ile birlikte bilirkişiye gönderildi. Görüntüde, kalabalık grubun arasında yer alan Bağcı'nın, aldığı darbeler sonucu bayılarak yere düşmesi sonra yerden kaldırılarak, bir süre yürümesi ve tekrar düşmesi yer aldı.

Hasan Bağcı, geçen yıl 20 Ağustos'ta, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a söylemesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, daha sonra 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

10 KİŞİYE DAVAHasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 ayrı yerde yaşanan kavgaya karıştıkları tespit edilen onlarca kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı. 10 kişi hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.ÖLÜM NEDENİ BEYİN KANAMASI VE AKCİĞER DOKU EZİLMESİDavanın ilk duruşmasında, tamamı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'nda gelen rapor da dosyaya girdi. Rapora göre, Bağcı, aldığı darbeler sonucu beyin kanaması, akciğer doku ezilmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Bağcı'nın ilk kavga ettiği gruptan olan sanık Bünyamin Yıkılmaz, köprü altında Bağcı'ya vuran kişilerin Umut Aramaz, Olgu Saçıldı, Ümit Özcan, Burak Kurt olduğunu söyledi. Yıkılmaz, 3'üncü olayda ise Bağcı'yı kimin darbettiğini görmediğini söyledi. Olaya sonradan dahil olan 3'üncü grupta yer alan; ancak ilk gruptaki kişileri de tanıyan sanık Emre Hoş ise "Cüneyt Yıldırım, Hasan Bağcı isimli şahsı yumruk vura vura getiriyordu. Daha sonra yerde yatarken vurmaya başladı" dedi.'YÜZLEŞTİRME' İDDİALARINI YALANLADITutuklu sanıklardan, 2014'te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramaz'ın oğlu Umut Aramaz da "Parkta kavga ettiklerini gördüm sonra güvenlik ve polis geldi. Araya girip 'Büyütmeye gerek yok' diyerek yolun karşına geçtik. Bu sırada orada da bir arbede oldu. Ben kimseye, 'Kızı getirin teşhis etsin' diye bir şey demedim. İddia edildiği gibi teşhis ettikten sonra da Hasan'a vurmadım ve 'vurun' diye de bağırmadım" dedi.Sanık Olgu Saçıldı da arkadaşı Hasan Bağcı'yı Cüneyt Yıldırım ve Bünyamin Yıkılmaz'ın darbettiğini ileri sürdü.8 SANIK TAHLİYE EDİLDİMahkeme heyeti, yüzlerce sayfa tutan sanık savunması ve tanık ifadesi aldı. Bazı tanık ve sanıklar, savcılık ve emniyette verdikleri ifadelerdeki çelişkiler nedeniyle yeniden sorgulandı. Sanıklar, birbirlerini suçlarken, mahkeme alınan ifadeler sonucu sanıklar Cüneyt Yıldırım ile Bünyamin Yıkılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına, diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.GÖRÜNTÜLER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİDavanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin Yıkılmaz'ın avukatları, Hasan Bağcı'nın baygınlık geçirerek kendinden geçtiği 3'üncü olay yerine ait iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Avukatlar, görüntüye göre müvekkilleri Yıkılmaz'ın, Bağcı'ya vurmadığını hatta yanına bile yaklaşmadığını ileri sürdü.Mahkeme heyeti de son olay yerine ait görüntülerde Hasan Bağcı'ya kimlerin vurduğunun tespit edilmesi için görüntüleri dosyanın tamamı ile birlikte analiz edilmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca tanık Mustafa Çokkaş'ın tekrar dinlenmesine karar verildi.

Dosyaya giren görüntüde, kalabalık grubun arasında kalan Hasan Bağcı'nın aldığı darbelerin etkisiyle bayılıp, yere düşmesi, yerden kaldırılarak yürümesi sonra tekrar yere düşmesi yer aldı. Görüntülere 3-4 kişinin park halindeki araca binerek kaçması da yansıdı.

Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak
Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak

Burak Kurt, Mahkeme, kavga, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Laf atma' cinayetinde öldüren darbeyi, kamera görüntüsü ortaya çıkaracak - Son Dakika


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