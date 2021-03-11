Son dakika haberleri: Lapseki'de çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Lapseki'de çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi
11.03.2021 18:09
Son dakika haberleri... ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
ÇANAKKALE'nin Lapseki
ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Lapseki ilçesinde bir iş yeri ve otomobilde yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 7 bin 400 doldurma sigara, 5 gümrük kaçağı olduğu değerlendiren sigara sarma kağıdı ele geçirilirken, iş yerinde bulunan 7 bin 900 gram sarmalık kıyılmış tütün Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince idari denetim yapılmak üzere teslim edildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen N.Y. ve M.P. gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
- Çanakkale
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