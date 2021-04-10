Son dakika haberleri: Lapseki'ye dijital toprak analiz cihazı kazandırıldı - Son Dakika

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kazandırılan dijital toprak analiz cihazı, üreticiye hizmet verecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sektörde olduğu gibi tarımda da teknolojik değişimler olduğunu söyledi.

Değişimlere ayak uydurmak gerektiğini belirten Kaçan, şöyle konuştu:

"Biz, bir dijital toprak analiz cihazı almak istedik. Mehmet Özgül ve Erdem Candaroğlu, sponsor olarak, bu cihazı bize kazandırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Dijital toprak analiz cihazı, Marmara Bölgesi'nde olmayan bir cihaz. Şu anda sadece ilçemizde var. Kirazla başlayan, şeftali ile devam eden bir üretime sahibiz. Türkiye genelinde şeftali ve nektarin üretiminde birinciyiz. Yıllık şeftali ve nektarin üretimimiz, 110 bin ton. Bu cihaz bizim için çok önemli. Geçmişte üreticimiz tarlasından belli aralıklar ve derinlikteki toprağı alıyor, poşetliyor, dışarıya laboratuvara götürüyor ve sonucu alması 30 günü geçiyordu. Cihazla bu süre artık sadece 10 dakika. Üretici, arazisinden toprağı alacak, ıslak veya kuru fark etmez bize getirecek ve sonucu 10 dakikada kendine vereceğiz."