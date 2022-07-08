Son dakika: LASTİĞİ KOPAN OTOMOBİL MARKETİN DOLAPLARINA ÇARPTI; 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: LASTİĞİ KOPAN OTOMOBİL MARKETİN DOLAPLARINA ÇARPTI; 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

08.07.2022 18:33

Son dakika habere göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sağ arka lastiği aksından kopan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında bulunan marketin önündeki dolaplara çarparak durabildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sağ arka lastiği aksından kopan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında bulunan marketin önündeki dolaplara çarparak durabildi. Otomobildeki 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Beytullah Yılmaz yönetimindeki 10 PD 289 plakalı otomobilin, bulvarda ilerlediği sırada sağ arka lastiği aksından koptu. Lastiğin kopmasıyla sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun sağında bulunan marketin bahçesindeki demir kapıyı parçalayıp, market dolaplarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Beytullah Yılmaz ile otomobildeki Ebru Yılmaz, Ceren Yılmaz, Raziye Gül Üleş ve Aysun Bozkurt, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; otomobilin market dolaplarına çarpması, araçtakilerin kaza sonrası otomobilden indiği anlar yer aldı.

'BİRKAÇ DAKİKAYLA KURTULDUK'

Marketin sahibi Hasan Avcık, kazanın nasıl olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Toptancı geldiği için ben de onunla birlikte dışardaydım. Kazadan 1 ya da 2 dakika önce dışarıdaydık. Sonra içeriye girdik. Kaza o sırada oldu. Biz de birkaç dakikayla kurtulduk. Kaza anında şans eseri kimse de yoktu" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı Son dakika haberleri | İki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı Son dakika haber | E-5 Karayolu'nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü Son dakika haber | E-5 Karayolu'nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: LASTİĞİ KOPAN OTOMOBİL MARKETİN DOLAPLARINA ÇARPTI; 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 00:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: LASTİĞİ KOPAN OTOMOBİL MARKETİN DOLAPLARINA ÇARPTI; 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement