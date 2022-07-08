Son dakika: LASTİĞİ KOPAN OTOMOBİL MARKETİN DOLAPLARINA ÇARPTI; 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sağ arka lastiği aksından kopan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında bulunan marketin önündeki dolaplara çarparak durabildi. Otomobildeki 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Beytullah Yılmaz yönetimindeki 10 PD 289 plakalı otomobilin, bulvarda ilerlediği sırada sağ arka lastiği aksından koptu. Lastiğin kopmasıyla sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yolun sağında bulunan marketin bahçesindeki demir kapıyı parçalayıp, market dolaplarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Beytullah Yılmaz ile otomobildeki Ebru Yılmaz, Ceren Yılmaz, Raziye Gül Üleş ve Aysun Bozkurt, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; otomobilin market dolaplarına çarpması, araçtakilerin kaza sonrası otomobilden indiği anlar yer aldı.

'BİRKAÇ DAKİKAYLA KURTULDUK'

Marketin sahibi Hasan Avcık, kazanın nasıl olduğunu anlamadıklarını belirterek, "Toptancı geldiği için ben de onunla birlikte dışardaydım. Kazadan 1 ya da 2 dakika önce dışarıdaydık. Sonra içeriye girdik. Kaza o sırada oldu. Biz de birkaç dakikayla kurtulduk. Kaza anında şans eseri kimse de yoktu" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)