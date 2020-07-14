Son dakika haberleri! Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralıKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi.

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, lastiği patlayan minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Muhammet Fırat (23) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Adana TAG Otoyolu'nun Evri Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep'e giden Muhammet Fırat yönetimindeki yemek firmasına ait 27 AFR 359 plakalı minibüs, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Muhammet Fırat ile araçtaki Sercan Çelik (25) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Fırat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Pazarcık, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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