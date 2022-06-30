Son dakika haberleri... Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

30.06.2022 00:58
Son dakika haberleri... Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı

Son dakika haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında Seydişehir-Konya Karayolu Karabulak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri E. (51) idaresindeki 27 AGD 143 plakalı Volkswagen marka otomobil, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Devrilen aydınlatma direğinin üzerinde durabilen otomobilde bulunan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Yüksel (48), Selvi (37), Zehra (22), Betül (16) ve Gülcan E. (11) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

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Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı Lastiği patlayan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı
Kaynak: İHA

Seydişehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Lastiği patlayan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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