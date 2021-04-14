Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

14.04.2021 08:05
Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı ölüm sayıları yükseliyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı ölüm sayıları yükseliyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 808, Meksika'da 592, Arjantin'de 217, Kolombiya'da 326, Peru'da 259, Şili'de 35, Ekvador'da 53, Bolivya'da 27, Guatemala'da 37, Honduras'ta 57, Paraguay'da 89 ve Uruguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 808 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 358 bin 425'e, 82 bin 186 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 13 milyon 599 bin 994'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 667 bin 241 vaka ve 84 bin 380 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 12 milyon 74 bin 798 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 592 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 293 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 210 bin 294'e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 286 bin 133'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 815 bin 237'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 217 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 58 bin 174'e, 27 bin 1 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 579 bine çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 262 bin 875 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 326 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 66 bin 482'ye çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 377 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 569 bin 314'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 408 bin 624'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 259 kişi yaşamını yitirdi ve 901 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 659 bin 707'ye, virüse bağlı can kaybı 55 bin 489'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 584 bin 425'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 24 bin 518'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 718 artışla 1 milyon 88 bin 710'a yükseldi, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 20 bin 925'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 53 artarak 17 bin 351'e, vaka sayısı da 519 artışla 347 bin 589'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 298 bin 604 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 1099 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 284 bin 183'e, virüse bağlı can kaybı 12 bin 496'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 233 bin 646'ya çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 artarak 7 bin 57'ye, vaka sayısı 2 bin 13 artışla 205 bin 322'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 187 bin 52 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve 306 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 196 bin 86'ya, virüse bağlı can kaybı 4 bin 861'e, sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 952'ye çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 599 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 240 bin 141'e, virüse bağlı can kaybı 4 bin 978'e, sağlığına kavuşanların sayısı 196 bin 718'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 1414'e, vaka sayısı 2 bin 287 artışla 149 bin 430'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 116 bin 533 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bayern'i eleyen PSG'nin yıldızı Neymar, maçın ardından yaptığı 'Cinsiyetçi' yakıştırmayla ortalığı karıştırdı Bayern'i eleyen PSG'nin yıldızı Neymar, maçın ardından yaptığı 'Cinsiyetçi' yakıştırmayla ortalığı karıştırdı Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti 12 yıllık polis memuru, görev yaptığı emniyet binasının bodrumunda beylik tabancasıyla intihar etti AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir AK Partili Mahir Ünal'dan Külliye eleştirilerine yanıt: Orası Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının malı değildir Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var

Son Dakika Haberleri
09:43 Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak
09:36 Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı
09:31 Mustafa Cengiz'in açıklamaları takımı karıştırdı! Galatasaraylı futbolcular idmanı boykot etme kararı aldı
17:22 Komşularını tehdit eden Sevda Noyan'dan mahkemede geri vites: Nüktedan olarak söyledim
17:18 Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi
17:08 Mide bulandıran olay! Parktaki kadın ve çocuklara cinsel tacizde bulundu
16:55 Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu
16:46 Gara şehidinin silahı yakalanan PKK'lı teröristin üzerinde bulundu
16:32 Kerem Bürsin'den ayrı kalamayan Hande Erçel'in daveti hayranlarını heyecanlandırdı
16:04 Ramazan ayı tedbirlerinin görüşüleceği kritik Kabine toplantısı başladı
Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak Yetki belgesi olmayan artık kuyumculuk yapamayacak         
09:44
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı         
09:37
Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı Eline aldığı tağra ile hem sevgilisini hem de arkadaşını yaraladı         
09:15
Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı Bağdat Caddesi'nde bunalıma giren genç kadın ortalığı birbirine kattı         
08:56
Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı         
08:17
Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı Acı ama gerçek! Brezilya'da, korona nedeniyle ölümlerin sayısı doğumların sayısını aştı         
04:42
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çarpıcı itiraf: Hiç aşık olmadım         
23:04
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar         
21:11
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile verdiği poz sosyal medyada tartışma yarattı         
14:17
Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı Dünya bu ülkeyi konuşuyor! Butan neredeyse 16 günde sürü bağışıklığını yakaladı         
13:48
Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu Şırnak'ta 5 ayrı noktada termal su kaynağı bulundu         
13:45
Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı Ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf olayında yeni perde! 23 yaşındaki modelin videosu ortaya çıktı         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 09:48:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei