Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 424 artarak 14 bin 376'ya, vaka sayısı da 12 bin 625 artışla 664 bin 799'a yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 525 bin 486 oldu.

Şili'de ölü sayısı 12 bin 469'a yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artışla 12 bin 469'a, vaka sayısı 1731 artarak 451 bin 634'e çıktı.

Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 731'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 7 bin 731'e, vaka sayısı da 537 artışla 131 bin 990'na ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 91 bin 556 olarak açıklandı.