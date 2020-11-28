Son dakika haberleri... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.11.2020 09:07
Son dakika haberleri... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 514, Meksika'da 631, Arjantin'de 275, Kolombiya'da 195, Peru'da 54, Şili'de 43 ve Ekvador'da 42 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 514 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 171 bin 974'e, 34 bin 130 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 238 bin 350'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 233 bin 587 vaka ve 41 bin 902 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 536 bin 524 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 631 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 12 bin 81 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 104 bin 873'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 675'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 275 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 38 bin 216'ya, 7 bin 846 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 407 bin 277'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 235 bin 257 olarak açıklandı.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve neredeyse ülkenin tamamında kaldırılan karantina sadece Bariloche ve Puerto Deseado şehirlerinde 20 Aralık'a kadar uzatıldı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 195 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 214'e çıktı.

Son 24 saatte 10 bin 23 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 290 bin 510'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 189 bin 499'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 54 kişi yaşamını yitirdi ve 634 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 958 bin 324'e, can kaybı 35 bin 839'a, iyileşenlerin sayısı 888 bin 815'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 278'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vakası sayısı 1561 artışla 547 bin 223'e, iyileşenlerin sayısı 522 bin 259'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bin 358'e yükseldi.

Vaka sayısının 1396 artarak 189 bin 534'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 164 bin 9 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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