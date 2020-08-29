Son dakika haberleri... Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti

Son dakika spor haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Freiburg takımından savunma oyuncusu Robin Koch'u kadrosuna kattı.

Son dakika haberleri... Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Freiburg takımından savunma oyuncusu Robin Koch'u kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, 24 yaşındaki Alman stoper Koch ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Leeds United'ın transfer için bonuslarla birlikte 13 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Eintracht Trier'de başlayan Koch, Kaiserslautern'de oynadıktan sonra 2017'de Freiburg'a transfer olmuştu. Alman milli futbolcu Koch, Freiburg formasıyla 3 sezonda 87 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

Leeds United, Freiburg, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Leeds United, Alman stoper Robin Koch'u transfer etti - Son Dakika Spor

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