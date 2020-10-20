Kulüp Sportif Direktörü Markus Krösche, Haidara'nın durumunun iyi olduğunu ve ihtiyaç duyduğu desteği kulüpten alacağını ifade etti.

Milli takım dönüşünde yapılan testin ardından tedbir amaçlı izolasyona alınan ve Augsburg maçının kadrosundan çıkarılan Haidara, son test sonrasında karantinaya girdi.

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