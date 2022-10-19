Son dakika haberleri... Letonya polisinden eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'e soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Letonya polisinden eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'e soruşturma

19.10.2022 15:10
Son dakika haberleri... Letonya polisinden eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'e soruşturma

Edinilen son dakika haberine göre Letonya polisinin eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Letonya polisinin eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Politico'nun Danimarka'daki Börsen gazetesine dayandırdığı habere göre, soruşturma, Rasmussen'in Letonya'daki PNB Banka'nın iflasındaki rolüyle ilgili yürütülüyor.

PNB'nin bağımsız yürütme kurulu başkanı Rasmussen'in dışındaki diğer eski yöneticiler de bankanın geçmişteki yönetimleri hakkında yürütülen soruşturmaya dahil edildi.

Bankanın varlıklarında yaklaşık 140 milyon avro "boşluk" oluştuğu bildirilirken, soruşturmanın devam etmesi nedeniyle detay verilmediği aktarıldı.

Rasmussen'in sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmadı.

Rasmussen, NATO'ya liderlik etmeden önce 2001-2009 döneminde Danimarka başbakanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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Anders Fogh Rasmussen, Danimarka, Politico, Letonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Letonya polisinden eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'e soruşturma - Son Dakika

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