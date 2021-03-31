Son dakika haberleri | Letonya Teknik Direktörü Kazakevics: Türkiye iyi bir takım, lider konumda
31.03.2021 00:14
Gelen son dakika haberlerine göre A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımı
, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya
ile 3-3 berabere kaldı.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Letonya Milli Takımı Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, çok zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, "Türkiye
iyi bir takım, lider konumda. Bu zamana kadar 3 maç oynadık ve geride kalan maçlar neticesinde oyuncularımızda yorgunluklar başladı. Birkaç hatadan sonra ilk golü yedik. Geri gelmek de zor oldu ama oyuncularımı kutluyorum" dedi."BU KADAR GOLLÜ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUK"
Dainis Kazakevics, karşılaşmadan puan almak istediklerini de dile getirerek, "Mücadelenin bu kadar gollü olacağını düşünmüyorduk. Taktiklerimizi uygulayarak gol atmak istiyorduk ve bunları yaptık" diye konuştu.
- İstanbul
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