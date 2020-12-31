Son dakika haberleri! LG K61'den her detayı yakalayabilen dörtlü arka kamera - Son Dakika

Son dakika haberleri! LG K61'den her detayı yakalayabilen dörtlü arka kamera

31.12.2020 11:55
Son dakika haberleri! LG K61'den her detayı yakalayabilen dörtlü arka kamera, System.String[]

Son dakika haberine göre LG Electronics'in (LG), Türkiye'de satışa sunduğu 2020 K serisinin lideri olarak anılan LG K61, dörtlü arka kamerası ve gece çekimlerinde yüksek netlik sağlayan dörtlü hücre teknolojisi ile dikkatleri üzerine topluyor.

LG Electronics'in (LG), Türkiye'de satışa sunduğu 2020 K serisinin lideri olarak anılan LG K61, dörtlü arka kamerası ve gece çekimlerinde yüksek netlik sağlayan dörtlü hücre teknolojisi ile dikkatleri üzerine topluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, akıllı telefonun dörtlü kamerasında bulunan 48 MP'lik standart kamera, süper geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kameranın olağanüstü çözünürlüğü ile, kullanıcılar, unutulmaz anlarını diledikleri zaman, diledikleri yerde ve diledikleri şekilde yakalayabiliyor. Uygun fiyatıyla tam bir fiyat performans cihazı olan LG K61 operatör mağazalarında satışta.

LG K61 kullanıcıları, telefonlarının "Makro Kamera"sıyla 4 cm'ye kadar yakın mesafeden kristal netliğine yakın görüntüler çekebiliyor. Fotoğrafın animasyon eklemek istedikleri kısmına dokunduklarında ise, fotoğraf canlanarak hareket ediyor.

LG K61'in sunduğu "Gelişmiş Dört Hücre Teknolojisi", zorlu veya loş ışık koşullarında bile aydınlığı artırıp paraziti azaltarak olağanüstü fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Kullanıcıların ayrıntları kaçırmadan detayları yakalamasını sağlayan "Geniş Açılı Kamera"nın sunduğu geniş görünüm sayesinde muhteşem manzaralar ve büyük topluluk çekimleri sorun olmaktan çıkıyor. Fotoğraflara perspektif eklenmesine olanak tanıyan "Derinlik Kamerası" ise, kullanıcıların önem verdiği kişi ya da objelere odaklanarak ön plana çıkarmasına imkan sağlıyor.

LG K61'in dört kamerasından biri olan "AI Kamera" ise, çerçevenin içinde ne olduğunu algılayarak ortam için en ideal ayarları otomatik oluşturuyor. LG 2020 K serisinin diğer bir telefonu LG K41s de, LG K61'inkine benzer gelişmiş dörtlü kamerası ve artırılmış multimedya fonksiyonları ile birinci sınıf akıllı telefonlara rakip oluyor.

LG K61'in temel özellikler ise şu şekilde:

"Çip: 2.3 GHz Octa-Core, Ekran: 6.5 inç 19.5: 9 FHD+ FullVision Ekran, Hafıza: 4GB RAM/ 128 GB ROM/ 2TB'e kadar microSD desteği, Kamera: Arka: 48MP Standart Kamera/ 8MP Süper Geniş Açılı Kamera/ 2MP Makro Kamera/ 5MP Derinlik Kamerası, Ön: 16MP Standart Kamera, Pil: 4,000mAh, Boyut: 164.5 x 77.5 x 8.4mm, Network: LTE/ 3G/ 2G, Bağlanabilirlik: Wi-Fi Dual Band/ Bluetooth 5.0/ NFC/ USB Type-C, Renk: Titanyum/ Beyaz, Diğer: AI (Yapay Zeka Destekli) Kamera/ DTS: X 3D Sinematik Ses Sistemi/ Google Assistant/ Google Assistant Düğmesi/ Google Lens/ Parmak İzi Koruyucu/ MIL-STD 810G Askeri Dayanıklılık Sertifikası"

Türkiye, Google, Kamera, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! LG K61'den her detayı yakalayabilen dörtlü arka kamera - Son Dakika Ekonomi


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