Son dakika haberleri: LGS'de derece yapan Hafız Yakup Kaan'a bir ödül daha verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: LGS'de derece yapan Hafız Yakup Kaan'a bir ödül daha verildi

Son dakika gelişmesine göre LGS'de derece yapan Hafız Yakup Kaan'a bir ödül daha verildi İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bir yandan hafızlık eğitimini tamamlayan bir yandan bu yıl girdiği LGS sınavında 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasından ilk bin 500'ün arasına girerek önemli bir başarı...

LGS'de derece yapan Hafız Yakup Kaan'a bir ödül daha verildi

İSTANBUL - İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bir yandan hafızlık eğitimini tamamlayan bir yandan bu yıl girdiği LGS sınavında 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasından ilk bin 500'ün arasına girerek önemli bir başarı el eden Yakup Kasım Kaan'a altın ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bir yandan hafızlık eğitimi tamamlayan bir yandan da bu yıl girdiği LGS sınavında 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasından ilk bin 500'ün arasına giren Hafız Yakup Kasım Kaan makamında kabul etti. İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Hafız Yakup Kasım Kaan'a altın ve Kur'an-ı Kerim hediye ederek tebrik etti.

"Hafızlık eğitiminin asla örgün eğitime engel olmadığını görmüş olduk"

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Bir taraftan örgün eğitim devam ederken, bir taraftan da hafızlık yapmak ve bunda başarılı olmak kolay bir şey değil. LGS gibi önemli bir sınavda 0,71 lik derece ile 1 buçuk milyon öğrenci arasında ilk bin 500'ün arasına girmeyi başaran Yakup'u tebrik ediyorum. Onun yetişmesine vesile olan annesini ve babasını da tebrik ediyorum. Örgün eğitimde ve hafızlık eğitiminde Yakup'la ilgilenen hocalarıma teşekkür ediyorum. Yakup kardeşimiz Pendik müftülüğü Erenköy proje Kuran Kursunda hafızlığını tamamladı. Hafızlık eğitiminin asla örgün eğitime engel olmadığını görmüş olduk. Yakup gibi olan öğrencilerimizin sayıları son yıllarda artarak devam ediyor" dedi.

"Hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip'ti çok şükür oldu"

Hedef belirlemenin önemli olduğunu söyleyen Yakup Kasım Kaan, "3 tane imam hatip lisesi yazdım. Hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip'ti çok şükür oldu. Hedef koymak önemli. Arkadaşlarım bir hedef belirleyip çalışırsa daha kolay ulaşır" şeklinde konuştu.

"Hafızlık yaparken de okulunu ihmal etmedi"

Oğlunun başarısı ile mutlu olduğunu belirten baba Enver Osman Kaan ise, "Bugün burada benim için bir gurur ve mutluluk vesilesi var. Hafız Yakup evladım, küçüklüğünden beri okullarda belli bir başarı gösterdi. Hafta sonları da kuran kursularında hafızlığı sevdi ve kendisi hafız olmak istedi. Hafızlık yaparken de okulunu ihmal etmedi" diye konuştu.

Son dakika haberleri: LGS'de derece yapan Hafız Yakup Kaan'a bir ödül daha verildi

Bora Füzesi, İstanbul, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: LGS'de derece yapan Hafız Yakup Kaan'a bir ödül daha verildi - Son Dakika
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