Son dakika haberleri! LGS kapsamındaki merkezi sınavdaki koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, öğrencilerin yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak.

Bakanlık tarafından sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavda dikkat edilecek hususlara dair illere yazı gönderildi.

Yazıda, bina sınav sorumlularının ve salon görevlilerinin, koronavirüs salgını dolayısıyla alması gereken önlemler sıralandı.

Buna göre, sınav görevlileri ve öğrenciler, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek, sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edecek.

Sınav binası ve sınav salonlarının giris¸lerinde el antiseptigˆi, sınav salonunda ögˆrenci ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulacak.

Öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. İsteyen öğrenciler, sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilecek. Maskelerin nemlenmesi durumunda degˆis¸tirilmesi sağlanacak.

Maskeler çıkarılırken ve takılırken lastiklerinden tutulması istenecek. Kullanılmıs¸ maskeler agˆzı kapaklı çöp kutusuna atılacak. Maske degˆis¸tirme söz konusu ise el antiseptigˆi kullanılacak. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sagˆlanacak.

Sınav görevlileri, sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin düzenlenmesi, sıralarda hazır bulundurulması ile kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının dağıtılması, toplanması, gerekli durumlarda detaylı yapılacak kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven kullanmak zorunda olacak. Öğrencilerin kimlik kontrolleri sırasında temastan kaçınılacak.

Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizligˆi su ve deterjan kullanılarak yaptırılacak.

Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak Kovid-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verilecek. Su içmek isteyenlerin, maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarması, maskelerin agˆız ve burnu kapatan ön yüzüne dokunmaması istenecek.

Merkezi sınava girecek ögˆrencilerden Kovid-19 tanısı konulan ögˆrenciler için alınacak sınav tedbir hizmetleri, Sagˆlık Bakanlıgˆının önerileri dogˆrultusunda bölge sınav yürütme komisyonları tarafından belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sagˆlanacak.

Bu ögˆrenciler için bölge sınav yürütme komisyonları tarafından sagˆlanacak sınav tedbir hizmetleri ile ilgili komisyonlar bilgilendirilecek. Sonradan ortaya çıkan sebeplerle sınav tedbir hizmeti alması gereken ögˆrenciler için gerekli is¸lemler, komisyonca yapılacak. Ögˆrencinin sınav süresinin degˆis¸mesi durumunda, giris¸ belgesinde yazan sınav süresi dikkate alınmayacak.

Ögˆrencinin tek kis¸ilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, ögˆrenci yerles¸tirildigˆi okulun yedek salonunda sınava girecek. Ögˆrencinin sınava girdigˆi salon aday yoklama listesinin tutanak bölümüne gerekli açıklama yazılacak, ayrıca komisyon kararının aslı sınav evrakı dönüs¸ kutusuna konulacak.

Sınava giren ögˆrencilerden kesin Kovid-19 tanısı olanlar ile kesin tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanların, okulun giris¸ katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınması sagˆlanacak. Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maskeyle degˆis¸tirilecek. Bu ögˆrenciler tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmayacak. Salon bas¸kanları ve gözetmenler egˆer ögˆrenci ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanacak.

Ateşi olana görev verilmeyecek

Ates¸, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlügˆü s¸ikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kis¸ilere sınav görevi verilmeyecek. Ögˆrencilerin, sınav binasının bahçesine giris¸leri sırasında sosyal mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım korunması sagˆlanacak. Yıgˆılma olus¸masını engelleyecek önlemler alınacak.

Ögˆrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Bu kapsamda, metinde şu ifadeler yer alacak:

"Ates¸, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlügˆü s¸ikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan ögˆrencilerimiz okul giris¸inde görevlilere bilgi vermelidir. Endis¸eniz olmasın, s¸ikayeti olan ögˆrencilerimiz sınava alınacaktır. S¸ikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sagˆlıgˆı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem tas¸ımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve digˆer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sagˆlıgˆınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Bas¸arılar dileriz."

Velilere beklemesi için uygun alan gösterilecek

Ögˆrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

Kontroller sırasında ögˆrencilerin sosyal mesafe korunarak alınması ve koridorlarda yıgˆılma olus¸turmadan salonlara ulas¸ması için önlem alınacak.

Soru kitapçıkları okullarda bırakılacak ve 22 Haziran'dan itibaren isteyen ögˆrenciye verilecek.

Soru kitapçıklarının dagˆıtımı sırasında cerrahi eldiven kullanılacak.