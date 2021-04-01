Son dakika haberleri... Liberya'da 25 Mart'ta bir motosiklet sürücüsünün öldürülmesi protestolara yol açtı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Maryland vilayetine bağlı Pleebo şehrinde 25 Mart'ta motosiklet sürücüsünü öldürmekle suçlanan 18 yaşındaki Moses Mlamah'ın hapishaneden kaçması protestolara neden oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Maryland vilayetine bağlı Pleebo şehrinde 25 Mart'ta 18 yaşındaki Moses Mlamah, 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mocdicious Nyemah'ı öldürmesi üzerine gözaltına alındı.

"Mlamah'ın hapishaneden kaçtığı" iddiası üzerine bölgede, protestolar başladı.

Motosiklet sürücülerinin de içinde bulunduğu protestocular, yolları kapatıp bölgenin meclis üyesinin evini ve oradaki hapishaneyi ateşe verdi.

Protestocuların hapishaneyi basması üzerine 91 mahkum da buradan firar etti.

Protestocular, motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kişinin yeniden gözaltına alınıp, yargılanmasını talep ediyor.

"Kısmi sokağa çıkma yasağı" ilan edildi

Liberya Devlet Başkanı George Weah, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, eyalette bugünden itibaren yerel saatle 18.00-06.00'da "kısmi sokağa çıkma yasağının" ilan edildiğini belirtti.

Weah, hükümetin hiç kimseye "kanunsuzluğa veya şiddete" müsamaha göstermeyeceğini kaydetti.