Son dakika haberleri... Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Batı Bölgesi Temsilcilerinden sükunet çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Batı Bölgesi Temsilcilerinden sükunet çağrısı

12.04.2022 17:49
Son dakika haberleri... Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Batı Bölgesi Temsilcilerinden sükunet çağrısı

Son dakika gündem haberine göre Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin Batı Bölgesi Temsilcileri, komitenin siyasi çekişmelerden uzak durmasını ve ülkede sükuneti sağlanmasına yönelik çabalara destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitenin Batı Bölgesi Temsilcileri, komitenin siyasi çekişmelerden uzak durmasını ve ülkede sükuneti sağlanmasına yönelik çabalara destek vermesi gerektiğini bildirdi.

Batı Bölgesi Temsilcileri, Askeri Komitenin bir diğer kanadı olan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen beş kişilik heyette yer alan temsilcilerin taleplerine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, komitenin siyasi çekişmelerden uzak durması gerektiği vurgulanarak, "Askeri Komitenin misyonu teknik bir altyapıya sahip. Farklı taraflar arasındaki krize taraf olmak, ülkedeki çatışma ortamına geri dönülmesine sebebiyet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Komitenin bugüne kadar elde ettiği en önemli başarıların ülkedeki hava sahasının açılması ve petrol tesislerinin tekrar çalışmaya başlaması olduğu eklendi.

Askeri Komitenin içinde yer alan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i destekleyen 5 kişilik heyette yer alan temsilciler, 9 Nisan'da Hafter'den "petrol ihracatının durdurulması, ülkenin batısı ile doğusu arasındaki iç hat uçuşlarının askıya alınması ve sahil yolunun kapatılması" talebinde bulunmuştu.

5+5 Ortak Askeri Komite

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başlatılan Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru hükümete bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

??Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda Şubat 2021'de Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

YORUMLAR
500
OPEC'in petrol üretimi martta arttı OPEC'in petrol üretimi martta arttı Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz Libya Petrol Kurumu: Petrol üretimini günlük 3 milyon varile çıkarabiliriz

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Batı Bölgesi Temsilcilerinden sükunet çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Putin, 150 Rus subayını hapse attırdı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:55:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Libya 5+5 Ortak Askeri Komitedeki Batı Bölgesi Temsilcilerinden sükunet çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement