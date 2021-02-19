Son dakika haberleri: Libya, BAE ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Libya, BAE ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

19.02.2021 18:55
Son dakika haberleri: Libya, BAE ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 27, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 20, Irak'ta 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 27, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 20, Irak'ta 12 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 585 yeni vaka tespit edildi, 741 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle vefat sayısının 2 bin 88'e, vaka sayısının 129 bin 325'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı da 114 bin 305 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 140 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 349 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1093'e, vakaların 365 bin 17'ye, iyileşenlerin sayısının da 351 bin 715'e çıktığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 4 bin 24 kişinin enfekte olduğu, 1802 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 13 bin 232'ye, vakaların 661 bin 477'ye, iyileşenlerin 614 bin 529'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Libya, Arap, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Libya, BAE ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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