Son dakika haberleri: Libya, BAE ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 27, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 20, Irak'ta 12 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 585 yeni vaka tespit edildi, 741 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle vefat sayısının 2 bin 88'e, vaka sayısının 129 bin 325'e çıktığı ülkede iyileşenlerin sayısı da 114 bin 305 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 140 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 349 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1093'e, vakaların 365 bin 17'ye, iyileşenlerin sayısının da 351 bin 715'e çıktığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 4 bin 24 kişinin enfekte olduğu, 1802 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 13 bin 232'ye, vakaların 661 bin 477'ye, iyileşenlerin 614 bin 529'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.