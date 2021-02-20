Son dakika haberleri! Libya Başbakanı Dibeybe: "Ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları hükümete kabul etmeyeceğim" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Libya Başbakanı Dibeybe: "Ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları hükümete kabul etmeyeceğim"

20.02.2021 04:25
Son dakika haberleri! Libya Başbakanı Dibeybe:

Son dakika haberleri... Libya'nın yeni seçilen Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kuracağı hükümette, ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları kabul etmeyeceğini belirtti.

Libya'nın yeni seçilen Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kuracağı hükümette, ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları kabul etmeyeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda başbakanlığa seçilen Dibeybe, ülkenin doğusundaki Tobruk kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile meclis üyeleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Dibeybe, yeni hükümeti kurma sürecini ele aldıklarını kaydetti.

Dibeybe açıklamasında, "Libya'nın her bir köşesinde halkımızla sürekli irtibat halinde olmaya çalışacağız ve bunun bir göstergesi olarak ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları hükümete kabul etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Dibeybe, Tobruk ziyareti kapsamında Bingazi'de Hafter ile görüşmeden Trablus'a geri döndü. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin birkaç gün önce Hafter'le gerçekleştirdiği görüşmenin tepki çekmesi nedeniyle Dibeybe'nin Hafter ile görüşmediği belirtildi.

Cenevre'deki görüşmelerde alınan kararlara göre, Dibeybe'nin, hükümeti kurması için önünde yaklaşık bir hafta süre bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, Twitter, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Libya Başbakanı Dibeybe: 'Ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları hükümete kabul etmeyeceğim' - Son Dakika


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