Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Serrac'dan ateşkes talimatı - Son Dakika

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, tüm askeri güçlerine Libya topraklarında askeri operasyonların derhal durdurulması talimatı verdi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, tüm mutabakat hükümeti güçlerine Libya topraklarında askeri operasyonların derhal durdurulması talimatı verdiğini duyurdu. Fayiz es-Serrac fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması gerektiğini ifade etti. Es-Serrac, Libya topraklarında tam egemenliği yeniden tesis etmek ve yabancı güçlerin ve paralı askerlerin çıkışını sağlamak amacıyla bu kararı alındığını belirtti.

Fayiz es-Serrac, Libyalıların uzlaştığı uygun bir anayasal zemine göre önümüzdeki Mart ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için yaptığı çağrıyı vurguladı.

Öte yandan Libya'daki Birleşmiş Milletler misyonu, ateşkes ilan edilmesini ve siyasi sürecin yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladı.

(Hamad Alnajjar/İHA)