Son dakika haberleri | - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Son dakika haberleri... - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu Libya'nın Terhune vilayetinde bir toplu mezar bulunurken, toplu mezardan 9 kişiye ait cansız beden çıkarıldı.

- Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

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TRABLUS - Libya'nın Terhune vilayetinde bir toplu mezar bulunurken, toplu mezardan 9 kişiye ait cansız beden çıkarıldı.

Libya'nın doğusunda Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde toplu mezar bulundu. Yapılan çalışmalarda 9 cansız bedene daha ulaşıldı. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya ulusal Mutabakat Hükümeti, yaptığı açıklamada başkent Trablus yakınlarındaki Terhune vilayetinde toplu mezar bulunduğunu ve 9 cansız bedenin toplu mezardan çıkarıldığını söyledi. Libyalı yetkililer, bölgede yeni toplu mezarlar olabileceği gerekçesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Terhune vilayetini Hafter güçlerinden 5 Haziran'da ele geçirmişti.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu - Son Dakika

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