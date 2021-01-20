Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti

20.01.2021 11:49
Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika haberler: Libya'da başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde bulunan Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlama sonucu ikisi tuğgeneral rütbeli asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Libya'da başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde bulunan Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlama sonucu ikisi tuğgeneral rütbeli asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

"February" ve "Özgürlerin Libyası" adlı yerel iki televizyon kanalında yer alan haberlerde, Canzur'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlamada Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Salim Ebu Salah, Deniz Akademisi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Eyyub ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay üzerine Özgürlerin Libyası'na konuşan Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, Trablus Milli Güvenlik Kuruluna bağlı itfaiye ekiplerinin yangının duyulmasının hemen ardından bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili şu ana kadar Libya makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad Salı günü, denizcilik alanında uzman ekiplerin yetişmesini sağlamak ve eğitim kurumlarının rolünü etkinleştirilmek amacıyla Denizcilik Çalışmaları Akademisine ziyarette bulunmuştu.

Denizcilik, Patlama, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de, UFO olduğu iddia edilen cismin elektrik lambası olduğu ortaya çıktı Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var
Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini tornavidayla çizdi Tacize uğradığını iddia ettiği adamın otomobilini tornavidayla çizdi         
12:13
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor         
11:53
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
09:21
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor Kayınpederini ve bacanağını öldüren katil eş durulmuyor! Eşini de siyanür içirip öldürmekle tehdit ediyor         
08:12
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı Abone sayısı 200 milyonu geçen Netflix, 2020'de 25 milyar dolar gelir sağladı         
01:31
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:42:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei