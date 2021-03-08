Son dakika haberleri: Libya'da Dibeybe hükümetinin Temsilciler Meclisindeki güven oylaması salıya ertelendi - Son Dakika

Libya'nın Sirte kentinde toplanan Temsilciler Meclisi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti için bugün yapılması planlanan güven oylamasını yarına bıraktı.

Libya televizyonlarından yayımlanan bugünkü oturumda, Temsilciler Meclisinin 200 vekilinden 132'si hazır bulundu.

Toplantıya başkanlık eden Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, açılış konuşmasında, "Bugün Sirte kentinde ayrışma defterini kapatmak üzere buluştuk." dedi.

Toplantıda güven oylamasının yarına ertelenmesine ve Başbakan Dibeybe'nin de yarınki oturuma çağrılmasına karar verildi.

Bugün Sirte'ye ulaşan ancak Temsilciler Meclisi oturumuna katılmayan Dibeybe, oturum öncesinde televizyondan yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında, milletvekillerini hükümete güvenoyu vermeye çağırmıştı.

Meclis üyelerinin şahsi hesaplardansa ulusal çıkarlara öncelik vermelerini isteyen Dibeybe, Libyalıların adil ve şeffaf seçimlere ulaşmasının engellenmemesi gerektiğini söylemişti.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, 2014'teki seçimlerin ardından göreve başladı ve toplamda 200 üyesi bulunuyor. Ancak, bu dönemde Derne kentinde seçimler yapılamadığı için 12 sandalye boş kaldı ve aradan geçen 6 yılda da 10 milletvekili hayatını kaybetti.

Mecliste kritik güven oylaması

Sirte'de toplanan Tobruk Temsilciler Meclisi, şubat ayında BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yapılan seçimlerle göreve gelen Dibeybe'nin açıkladığı hükümetin tamamını tek seferde güvenoyundan geçirecek.

Dibeybe, BM'nin öngördüğü yol haritasına uygun şekilde hazırladığı 27 bakandan oluşan hükümet listesinin, Libyalıların çeşitliliklerini temsil ettiğini söylemişti.

LSDF'nin kabul ettiği yol haritasına göre, ülkede 24 Aralık'ta genel seçimlerin düzenlenmesi gerekiyor. Tobruk Temsilciler Meclisi'nin hükümete güvenoyu vermemesi halinde sürecin tıkanmaması için hükümetin Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yeniden görüşülmesi yol haritasında kararlaştırılmıştı.