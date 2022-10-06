Son dakika haberleri! Libya'da emniyet binasına silahlı saldırıda 2 polis öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Libya'da emniyet binasına silahlı saldırıda 2 polis öldü

06.10.2022 22:14
Son dakika haberleri! Libya'da emniyet binasına silahlı saldırıda 2 polis öldü

Bir son dakika haberine göre Libya'nın güneydoğusunda bir emniyet binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı bildirildi.

Libya'nın güneydoğusunda bir emniyet binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin güneydoğusundaki Kufra bölgesinde yer alan Ribyane beldesinin Emniyet Müdürü Cabir Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin emniyet binasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu 2 polisin öldüğünü, 7 polisin yaralandığını aktaran Abdülkerim, saldırganların yakalandığını ifade etti.

Abdülkerim, kimliklerini açıklamadığı silahlı kişilerin sorgusunun sürdüğünü kaydetti.

Ribyane beldesi, Libya'nın güneydoğusundaki Kufra bölgesinin Çad sınırı yakınlarında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Libya'da emniyet binasına silahlı saldırıda 2 polis öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Libya'da emniyet binasına silahlı saldırıda 2 polis öldü - Son Dakika
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