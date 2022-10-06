Libya'nın güneydoğusunda bir emniyet binasına düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği, 7'sinin yaralandığı bildirildi.
Ülkenin güneydoğusundaki Kufra bölgesinde yer alan Ribyane beldesinin Emniyet Müdürü Cabir Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin emniyet binasına saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırı sonucu 2 polisin öldüğünü, 7 polisin yaralandığını aktaran Abdülkerim, saldırganların yakalandığını ifade etti.
Abdülkerim, kimliklerini açıklamadığı silahlı kişilerin sorgusunun sürdüğünü kaydetti.
Ribyane beldesi, Libya'nın güneydoğusundaki Kufra bölgesinin Çad sınırı yakınlarında yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Libya'da emniyet binasına silahlı saldırıda 2 polis öldü - Son Dakika