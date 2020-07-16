Son dakika haberleri | Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı

Son dakika haberleri... Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladıLibya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aldığı yenilgiyle yağmacılığa yöneldi.

Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti

Libya, (DHA)- Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, aldığı yenilgiyle yağmacılığa yöneldi. Hafter milisleri, 360 milyon TL'lik 54 safgan atın bulunduğu tesisi yağmaladı. Demirören Haber Ajansı'na ( DHA) konuşan at çiftliğinin sahibi İmad eş-Şaab " Bunun adı vahşet. 20 yıllık emeğim gitti" dedi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güç kaybetmesinin ardından çareyi at çiftliklerindeki değerli atları çalmakta buldu. Hafter milisleri, başkenti ele geçirmek amacıyla başlattığı saldırı sırasında ünlü safkan yarış atlarının barındığı Kuzey Afrika'da en büyük at çiftliğinin sahibi imad Eş Şaab'ın çiftliğini yağmaladı.Terhune vilayeti yakınındaki Eş-Şaab Safkan At Yetiştirme Çiftliğinin kurucusu olan İmad eş-Şaab, Hafter milislerinin saldırısına uğrayan tesisin kapılarını Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibine açarak yağmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAFTER MİLİSLERİ 360 MİLYON TL'LİK SAFGAN ATLARIMI ÇALDI"

Şaab Hafter'e bağlı milislerin çiftliğine 4 Ocak'ta ulaştığını ifade ederek, "Ben çiftlikte yokken Hafter milisleri buraya gelip, çiftliğimi yağmaladı. 52 milyon dolar (360 milyon TL) değerindeki safgan yarış atlarımı çaldılar" dedi. Şaab, Hafter milislerinin çiftlikte safkan atlardan güvenlik kameralarına, tablolardan muhtelif atçılık malzeme ve ekipmanına kadar her şeyi yağmaladığını anlattı.Şaab yaşandığı olayı şu sözlerle sürdürdü: Atlar, insanlık dışı biçimde taşınarak çalınmış.Resmen vahşet. Bir kere çiftliğin kapılarını arabalarla kırarak içeri girmişler. Hayvanlara eziyet edilmiş. Hatta bazılarının bacaklarına ateş açılmış. 20 yılı aşkın süre emek verdiğim bazıları gebe 54 atım ve tesis tahribata uğradı. Gerçekten tüm emeklerim gitti.Üzgünüm. Umarım bir çıkış yolu bulunur"

Halife Hafter, Libya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:12 15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:12:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Libya'da Hafter güçleri 360 milyon TL'lik safkan atların bulunduğu çiftliği yağmaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]