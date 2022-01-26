Libya Sağlık Bakanı Ali ez-Zinati'nin, başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda gözaltına alındığı iddia edildi.
İddiaya Libya merkezli "Libya Review" haber sitesi yer verdi.
Haberde, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Sağlık Bakanı Zinati'nin Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) kontrolündeki Mitiga Havaalanı'nda gözaltına alındığı aktarıldı.
Libya Başsavcılığının Zinati hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyduğuna ilişkin belgeler de yerel medyada yayımlandı.
Gözaltıyla ilgili yetkili makamlardan henüz açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Zinati, "ülkedeki hastanelere oksijen tüplerinin alımı ve kurulumunda yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Libya'da 'yolsuzlukla' suçlanan Sağlık Bakanı'nın gözaltına alındığı iddiası - Son Dakika