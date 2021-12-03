Ankara'da 5 + 5 Komite'nin talebi ile 'Libya' toplantısı - Son Dakika

Ankara'da 5 + 5 Komite'nin talebi ile 'Libya' toplantısı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 5 + 5 Ortak Askeri Komite'nin (OAK) talebi üzerine Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) aracılığıyla Ankara'da heyetler arası bir görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede; 5 + 5 OAK tarafından 8 Ekim 2021'de Cenevre'de açıklanan Eylem Planı hakkında bilgi verildi. Ayrıca Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımlar ele alındı. Türkiye ve Libya arasındaki tarihi bağların ve yakın dostluğun altının çizildiği görüşmede, toprak bütünlüğü ve milli birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkı verecek çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Haber: ANKARA,