Son dakika haberleri... Libya Dışişleri Bakanı, Alman yetkiliyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Libya Dışişleri Bakanı, Alman yetkiliyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü

27.03.2022 16:52
Son dakika haberleri... Libya Dışişleri Bakanı, Alman yetkiliyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Son dakika haberleri... Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen ile Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda görüşme gerçekleştirdi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen ile Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda görüşme gerçekleştirdi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, görüşmeye dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Libyalıların taleplerini destekleme konusunda Almanya'nın ortaklığına güvendiklerini belirtti.

Bakanlık Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşme ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Almanya, Libya'da istikrar ve ekonomik kalkınma için güvenilir bir ortaktır. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Doha Forum'da, ülkedeki son dönemdeki endişe verici siyasi gelişmeler hakkında konuşmak için bir araya geldim."

Menguş, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de dün Doha'da bir araya gelmişti.

YORUMLAR
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Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamento, Almanya, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Libya Dışişleri Bakanı, Alman yetkiliyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü - Son Dakika


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