Son dakika haberleri: Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'ye geliyor

İLETİŞİM Başkanlığı, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine uyarak, 12-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Dibeybe'nin başkanlıklarında Ankara'da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye- Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır." denildi.

ANKARA, -