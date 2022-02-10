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Son dakika haberleri! Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Başağa'nın başbakan seçilmesinden memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri! Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Başağa'nın başbakan seçilmesinden memnun

10.02.2022 20:14
Son dakika haberleri! Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Başağa'nın başbakan seçilmesinden memnun

Son dakika gelişmesine göre Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı yeni başbakan olarak seçmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı yeni başbakan olarak seçmesini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, eski İçişleri Bakanı Başağa'nın Temsilciler Meclisince başbakan seçilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Mismari, "Genel Komutanlık (Hafter'i kastederek), Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesini ve hükümeti kurmakla görevlendirmesini memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor." dedi.

Ülkenin doğusundaki milletvekillerinin katılımıyla Meclis Başkanı Akile Salih'in başkanlığında yapılan oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu Başağa lehine oy verdi.

Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmadı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler, 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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Süleyman Soylu, Halife Hafter, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, Başağa'nın başbakan seçilmesinden memnun - Son Dakika


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