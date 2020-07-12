Son dakika haberleri: Libya ordusu, ülkenin batısında güvenliği sağlayacak yeni bir güvenlik birimi kuracak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Libya ordusu, ülkenin batısında güvenliği sağlayacak yeni bir güvenlik birimi kuracak

Son dakika güncel haberi... Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan bölgelerde "güvenliği sağlayacak" ve silahlı grupların eylemlerine son verecek "Ortak Güç" isimli yeni bir emniyet birimi kurulmasına karar verdi.

Libya ordusu, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'den kurtarılan bölgelerde "güvenliği sağlayacak" ve silahlı grupların eylemlerine son verecek "Ortak Güç" isimli yeni bir emniyet birimi kurulmasına karar verdi.

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Libya ordusuna bağlı Batı Bölgesi Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli'nin imzasını taşıyan yazılı açıklamaya göre, Hafter'den kurtarılan bölgelerde 500 askerden oluşacak yeni bir güvenlik birimi kurulması kararlaştırıldı.

Yeni güvenlik biriminin sorumluluk alanları "Libya'nın batı bölgesinde giriş-çıkış emniyetini tesis etmek, araç ve silah akışını kontrol ederek bunların varlığını güvence altına almak, yetkilendirilen bölgede yasaya karşı gelen grupların; tüm resmi ve özel binalar ile kamplardan tahliye etmek ve bu mekanları yetkili mercilere teslim etmek" şeklinde sıralandı.

Ayrıca, yeni kurulacak güvenlik biriminin "kamu ve özel kurumları tehdit eden silahlı çeteleri tutuklayarak araç ve silahlarına el koyması, yakıt kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı alınacak tedbirleri uygulaması, yasadışı yapılanma kapsamında tesis edilmiş binaların yıkım işlemlerinde yetkililere gerekli desteği sağlaması ve Batı Bölgesi Ortak Harekat Dairesi'nden verilecek görevleri yerine getirmesinin öngörüldüğü" aktarıldı.

Libya ordusu, başkenti ele geçirmek amacıyla Nisan 2019'da saldırı başlatan Halife Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde üst üste başarılar elde etmişti. Libya ordusu, geçen ay başkent Trablus il idari sınırının tamamı başta olmak üzere ülkenin batısındaki nüfus yoğunluğuna sahip önemli ekonomik ve ulaşım merkezlerinden milisleri çıkarmıştı.

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 23:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Libya ordusu, ülkenin batısında güvenliği sağlayacak yeni bir güvenlik birimi kuracak - Son Dakika
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