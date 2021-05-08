Son dakika haberleri | Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu: Trablus'u koruyan ve savunan gücü sahada göreceksiniz - Son Dakika

Son dakika haberleri | Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu: Trablus'u koruyan ve savunan gücü sahada göreceksiniz

08.05.2021 02:47
Son dakika haberleri | Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu: Trablus'u koruyan ve savunan gücü sahada göreceksiniz, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, Ulusal Birlik Hükümetinin son dönemdeki kararları ve Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına karşı tepki içeren bir açıklama yayımladı.

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu, Ulusal Birlik Hükümetinin son dönemdeki kararları ve Dışişleri Bakanlığının açıklamalarına karşı tepki içeren bir açıklama yayımladı.

Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Öfke Volkanı'nın Batı ve Orta bölge ile Trablus komutanlarının, "Dışişleri Bakanlığından yapılan sorumsuz açıklamalar ve ulusal birlik hükümetinin bazı yanlış kararlarına ilişkin" dün akşam bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Askeri Bölge 166. Tugayı'nın saha komutanı Muhammed el-Hassan'ın, toplantıya dair öne çıkan açıklamalarına yer verildi.

Açıklamaya göre Hassan, "Hükümet, Ulusal Birlik Hükümeti olması gerekirken, (Halife) Hafter'e boyun eğmiştir." ifadesini kullandı.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, Öfke Volkanı'nı dışlamış ve sadece tartışmalı olmakla kalmayıp, aynı zamanda Trablus'a yönelik saldırıları destekleyen isimleri (devlet kurumlarında yönetici olarak) dayatmıştır. Hükümetin önemsemediği sesimizi duyuracağız. Trablus'u koruyan ve savunan gücü sahada göreceksiniz."

Açıklamaya ek olarak, sosyal medyada, Öfke Volkanı askerlerinin bulunduğu bir fotoğrafa da yer verildi. Fotoğrafta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in fotoğrafının yer aldığı bir afişin askerler tarafından ayaklar altına alındığı görüldü.

Libya ordusunun önde gelen bileşenlerinin yer aldığı "Öfke Volkanı Operasyonu" adlı devrimci silahlı güçler, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılara karşı savunma amacıyla oluşturulmuş ve direniş göstererek saldırıları başarısızlığa uğratmıştı.

Öfke Volkanı, Halife Hafter ve onu destekleyen ülkelere karşı taviz verilmesinden rahatsız olan duruşuyla biliniyor.

Dışişleri Bakanı Menguş'un tartışma yaratan açıklamaları

Libya Dışişleri Bakanı Menguş'un, 3 Mayıs'ta resmi ziyaret için başkent Trablus'ta bulunan Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşmelerinin ardından yaptığı ortak basın toplantısındaki sözleri ile başlayan tartışma, ülke gündemine oturmuştu.

Menguş, "Libya'nın egemenliğine saygı çerçevesinde, Libya topraklarındaki tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin varlığının sonlandırılması için de ( Türkiye'ye) iş birliği çağrısı yapıyoruz." diye konuşmuştu.

Ancak Menguş'un bu sözleri, çok sayıda Libyalı sosyal medya kullanıcısı tarafından, meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunan Türkiye ile darbeci Halife Hafter'in saldırılarına destek amacıyla ülkeye getirilen yabancı paralı askerleri bir tuttuğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Ayrıca Menguş'un 2019'da ABD'de bir panelde, Halife Hafter'i "kahraman" olarak nitelendirdiği sözlerinin sosyal medyada yayılması da tartışmaları alevlendirmişti.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, Menguş'un görevden alınması için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Öte yandan, Başkanlık Konseyi kararıyla Libya İstihbarat Kurumu Başkanlığına devrik diktatör Muammer Kaddafi rejimi döneminin yetkililerinden Hüseyin el-Aib'in ataması da tepkiyle karşılanmıştı.

Halife Hafter, Sosyal Medya, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu: Trablus'u koruyan ve savunan gücü sahada göreceksiniz - Son Dakika


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