Son dakika haberleri! Libya Petrol Kurumu, ABD'nin kaçakçılıkla ilgili yaptırım kararından memnun - Son Dakika

Son dakika haberleri! Libya Petrol Kurumu, ABD'nin kaçakçılıkla ilgili yaptırım kararından memnun

Son dakika güncel haberi... Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ABD'nin 3 Libya vatandaşı ile Malta merkezli bir şirketi kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

Son dakika haberleri! Libya Petrol Kurumu, ABD'nin kaçakçılıkla ilgili yaptırım kararından memnun, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ABD'nin 3 Libya vatandaşı ile Malta merkezli bir şirketi kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı.

NOC'un Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın farklı bölgelerinde petrol kaçakçılığı faaliyetlerinin denetlenmeye devam edeceği ve bunlarla ilgili raporların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Yaptırımlar Komitesi'ne sunulacağı ifade edildi.

ABD'nin kararından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, bu yasa dışı faaliyetleri gerçekleştirenlerin yargılanması için hukuki prosedürün izleneceği kaydedildi.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, Libya vatandaşı Faysal Vadi'yi, uyuşturucu ve Libya petrolünü Malta'ya kaçırdığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını duyurmuştu.

Bu kapsamda Faysal Vadi ile bağlantılı Musbah Muhammed Vadi ve Nureddin Milud Musbah'ın yanı sıra Malta merkezli Alwefq Ltd. şirketinin de yaptırım listesine eklendiğini kaydeden Pompeo, yaptırımlar kapsamında bu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el konulacağını belirtmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 03:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Libya Petrol Kurumu, ABD'nin kaçakçılıkla ilgili yaptırım kararından memnun - Son Dakika
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