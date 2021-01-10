Son dakika haberleri: Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

10.01.2021 12:39
Son dakika haberleri: Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1581'e, Umman'da 1508'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1581'e, Umman'da 1508'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 13 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 743 kişinin enfekte olduğu, 1099 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1581'e, vaka sayısının 104 bin 745'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 80 bin 292'ye çıktığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 538 kişide virüs tespit ediği, 311 kişinin de iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, salgında toplam can kaybının 1508'e, vaka sayısının 130 bin 608'e yükseldiği, 122 bin 867 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Libya, Umman, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri: Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika


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