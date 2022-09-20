Son dakika haberleri! Lise öğrencisi motosikletle bisikletli öğrenciye çarptı; 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Lise öğrencisi motosikletle bisikletli öğrenciye çarptı; 3 yaralı

20.09.2022 14:44
Son dakika haberleri! Lise öğrencisi motosikletle bisikletli öğrenciye çarptı; 3 yaralı

Son dakika haberleri... BURSA'da, lise öğrencisi B.T. (15) okula giderken kullandığı babasına ait motosikletle, aynı okulda öğrenci olan bisikletli T.T.'ye (15) çarptı.

BURSA'da, lise öğrencisi B.T. (15) okula giderken kullandığı babasına ait motosikletle, aynı okulda öğrenci olan bisikletli T.T.'ye (15) çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü B.T. ile arkasındaki arkadaşı E.K. (15) ve T.T. yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde meydana geldi. Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.T., arkadaşı E.K. ile babasına ait 16 APE 621 plakalı motosikletle okula giderken, aynı okulda öğrenci olan T.T.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan 3 öğrenciye ilk müdahaleyi jandarma personeli yaptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Orhangazi, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Lise öğrencisi motosikletle bisikletli öğrenciye çarptı; 3 yaralı - Son Dakika

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