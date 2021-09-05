Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışı

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın bayrak sallaması

Yarışlara katılan araçlar

Yarıştan görüntü

Yarışın tamamlanması KOCAELİ - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019 yılından, TÜBİTAK tarafından ise 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı.