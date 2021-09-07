Son dakika haberleri: Liseli Gamze'nin şüpheli ölümüne ilişkin dava görülmeye başlandı - Son Dakika

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir termal otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden lise öğrencisi Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin dava başladı.

Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya sanıklar Rıza D., Mustafa Emre D., Mehmet D. ve Emre E., tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklardan Mehmet D., Gamze Açar'a herhangi bir fiziksel, psikolojik ya da cinsel bir eyleminin olmadığını savundu. Sanık Emre D. ve Mustafa Emre D. ise sabah uyandıklarında Gamze'nin cansız bedenini yerde yatarken gördüklerini ve olaya ilişkin bir şey bilmediklerini söyledi.

"Uyurken ne olduğunu hatırlamıyorum"

Olayın yaşandığı gece alkol aldıklarını ve alkolün etkisiyle kanepede uyuduğunu, kanepeye geçtikten sonra hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden Rıza D., "Gamze 17 yaşından küçük olduğu için ailesinden çalışma izni alması gerektiğini söyledik ve o da bize sorun olmayacağını söyledi. Beraber alkol aldıktan sonra ben kanepeye uzandım ve üzerimde bir ağırlık hissettim. Pantolonumun indirildiğini fark edince irkildim ve Gamze de kendini yataktan kenara fırlattı. Sonra yerde titremeye başladı. Sonrasında taksiyi aradım açan olmadı. Onu buradan götürmelerini odadakilere söyledikten sonra kendi odama geçtim. Bir süre sonra balkon kapısının açıldığını duydum ve 10 saniye içinde Gamze'nin balkona çıkarak aşağı düştüğünü fark ettim. Mustafa Emre D.'yi uyandırdım ve aşağı koştuk hemen. Aşağı indiğimizde Gamze'nin yüzüstü yerde yattığını ve her yerinden kan geldiğini gördüm" dedi.

Mahkeme heyetinin Gamze Açar'ın otopsi raporunda kendisinin sperm örneklerine rastlandığı ve cinsel birliktelik yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine Rıza D., kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girmediğini ancak uyurken neler olduğunu da hatırlamadığını öne sürdü. Savcıya verdiği ifadeyle mahkemedeki ifadesi arasında bazı uyuşmazlıkların olduğunun hatırlatılması üzerine ise sanık, savcıya ve emniyete ifade verdiği sırada olayın etkisinin hala üzerinde olduğunu ve üzüntüyle kendinden geçtiğini iddia etti.

"Çocuğumu tuzağa düşürdüler"

Gamze Açar'ın şüpheli ölümü üzerine görülen davada söz alan baba Ferhat Açar, sanıkların derslerine çok iyi çalıştıklarını söyleyerek, "Ben olayın yaşandığı odayı gördüm. Anlattıkları gibi bir oda değil, söylediklerinin çoğu yalan. Madem benim kızım eski işinde güzel paralar kazanıyordu da neden cebinden 100 TL çıkmış. Kızım hiç uyuşturucu kullanmadı, benim çocuğum özel okulda okuyordu. Onu kandırmışlar ve tuzağına düşürmüşler" ifadelerini kullandı.

Ankara Batı Adliyesi'nde görülen davada sanık ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından Açar ailesinin avukatları, iddianamede yer alan diğer sanıklardan Hüseyin Emre G.'nin de tutuklu yargılanmasını talep ederek, Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin olayın planlanarak yaşandığını ve alkol masasında Gamze Açar'ı ağlarına düşürdüklerini belirtti.

Sanıkların ifadesinin ardından avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Ekim tarihine erteledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar (17), iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler Rıza D., Mustafa Emre D., Mehmet D, Emre E. ve Hüseyin Emre G. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması istenerek iddianame hazırlanmıştı. - ANKARA