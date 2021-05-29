KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde lise öğrencisi Merve Akpınar'ın (18) kullandığı kamyonet, 30 metreden yuvarlandı. Kazada, ehliyetsiz olan Akpınar ile yanındaki 4 okul arkadaşı yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ermenek ilçesinde meydana geldi. Fatma Nadir Harani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören Merve Akpınar, staja gitmek için babasına ait 34 ST 551 plakalı kamyonete, arkadaşları Sakine Düzenli (17), Ayşe Tezcan (18), Bernanur Karakuş (18) ve Rabia Gümüş'ü (17) de alarak yola çıktı. Ehliyetsiz Merve Akpınar ilçe çıkışında kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkan kamyonet, 30 metre yüksekten araziye yuvarlandı. Kazada, Akpınar ile 4 arkadaşı yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.