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Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi

22.09.2021 20:33

Son dakika haberleri: - Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi Eskişehirli genç hazırladığı projeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldı Projeyi tasarlayan öğrenci Arda Uzunoğlu: "1839 ve 2000 yılları arasındaki modern Türk şiirine odaklanan bir çalışma" Eskişehir'de yaşayan lise öğrencisi...

- Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi

Eskişehirli genç hazırladığı projeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldı

Projeyi tasarlayan öğrenci Arda Uzunoğlu:

"1839 ve 2000 yılları arasındaki modern Türk şiirine odaklanan bir çalışma"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan lise öğrencisi Arda Uzunoğlu, yapay zeka teknolojisiyle geliştirdiği projesi ile TUBİTAK yarışmasında birincilik kazanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldı.

Eskişehir'de özel bir fen ve teknoloji lisesinde okuyan 11'inci sınıf öğrencisi Arda Uzunoğlu, yapay zeka teknolojisi geliştirerek proje hazırladı. Edebiyata olan ilgisini yapay zekayla buluşturan Uzunoğlu, 52'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda katıldığı "Edebi Zeka" adlı projesiyle birincilik kazandı. Türk Dili ve Edebiyatı alanında birinciliğe layık görülen Arda'ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. 1839 ve 2000 yılları arasındaki modern Türk şiirine odaklanan uygulama, kendisine sorulan dizelerin şairini ve dönemini tahmin ederek meraklılarına sunuyor. İnternet sayfasına entegre edilen yapay modeller, ilerleyen süreçte eğitim öğretim faaliyetleri için de kullanılabilecek.

"Hem yapay zeka alanında kendimi geliştirmek hem de sevdiğim alanda bu işi yapmak istedim"

Yapay zeka ve edebiyata olan ilgisini bir araya getirmek amacıyla çalışma yapmaya karar verdiğini söyleyen Arda Uzunoğlu, "Projemiz 'Edebi Zeka', 1839 ve 2000 yılları arasındaki modern Türk şiirine odaklanan bir çalışma. Proje bahsettiğimiz zaman dilimlerindeki edebi dönemleri ve şairleri çoklu sınıflandırma uygulaması prensiplerini kullanarak sınıflandırıyor. Kendisine sorulan bir dize üzerinden tahmin işlemi gerçekleştiriyor. Hem yapay zeka ve doğal dil işlemeye olan ilgimden hem de edebiyat tüketmeyi sevdiğim için 2 ilgi alanımı birleştirmiş oldum. Bu iki alanın da kesiştiği yerde disiplinler arası bir çalışma yaparak hem yapay zeka alanında kendimi geliştirmek istedim hem de sevdiğim bir alanda bu işi yapmak istedim. Dolayısıyla fikir böylece ortaya çıkmış oldu. Proje için yaklaşık 2-3 aylık bir süre ayırdık. En sonunda da geliştirmiş olduğumuz yapay modellerimizi internet sayfamıza entegre ederek kullanıma açtık" dedi.

"Şu anda yapay zeka alanında ilerlemek benim için daha iyi"

Yapay zeka alanında kendisini geliştirmek istediğini ifade eden Uzunoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu anda yapay zeka alanında ilerlemek benim için daha iyi. Halihazırda az çok temelimin olduğu bir alan. Daha ileri seviyedeki uygulamaları geliştirerek; doğal dil, metin üretme alanında çalışmak gibi bir hedefim var. Dolayısıyla yine edebiyatın çok da dışına sapmadan doğal dil işleme sınırları içerisinde yeni bir alt alandan ilerlemek istiyorum."

"Teknoloji oldukça zamanımızı alıyor ve bu açıdan gençleri destekleyeceğini düşünüyorum"

Ortaya çıkan projenin hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini kolaylaştıracağını belirten Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sevgi Ünlü, "Arda ile disiplinler arası bir çalışma yapmış olduk. Arama motoruna 1839 ve 2000 yılları arasında herhangi bir dizeyi yazdığınızda uygulama hangi döneme, şaire ve yüzyıla ait olduğunu tahmin edebiliyor. Edebiyat noktasında da bizi desteklediğini düşünüyorum, çünkü öğrencilerimizi kitap okumaya yöneltmek artık oldukça zor. Teknoloji oldukça zamanımızı alıyor. Bu açıdan gençleri de destekleyeceğini düşünüyorum. Biz öğretmenlerin de işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Bu noktada Arda bizim için çok güzel bir başarı elde etti. Kendisi benim 3 yıldır öğrencim, edebiyata oldukça ilgili ve yatkın. Yapay zeka ile de ilgileniyordu, kendisini edebiyat alanında daha da geliştirmek istedi" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi
Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi
Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi
Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Yapay Zeka, Lise, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Liseli öğrenci yapay zeka ve edebiyatı bir araya getirdi - Son Dakika


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