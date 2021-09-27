Osmaniye'de Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi'nde bir grup öğrenci tarafından hazırlanan proje kapsamında "yangın bombası" geliştirildi.

Öğrenciler tarafından geliştirilen yangın bombasına Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınında çalışma yürüten ekibe su taşıdıktan sonra bölgeden ayrılmaya çalışırken kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'e ithafen "Şahin 96" adı verildi.

Proje danışmanı öğretmen Yusuf Boz, AA muhabirine, projenin tamamen öğrencilerin çalışması olduğunu söyledi.

"Yangına müdahale ekiplerinin işini kolaylaştıracak"

Öğrencilerin hazırladığı proje kapsamında birçok başarısız denemenin ardından hedefine ulaştığını aktaran Boz, çapı 140 milimetre, ağırlığı 10 kilogram olan bombanın yaklaşık 10 metrekarelik alanda etkili olduğunu aktardı.

Azimle çalışarak öğrencilerin projeyi tamamladığını anlatan Boz, "Bu projemiz geri dönüşümlü bir projedir. Bilindiği gibi dünyada yangınlar büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu projemiz sayesinde İHA'lara yerleştirilecek olan yangın söndürme bombaları, gereken müdahale için ekiplere zaman imkanı sağlayacak. Bu sayede yangının büyümesinin önüne geçilecek veya tamamen söndürülecek. Dolayısıyla yangına müdahalede diğer ekiplerin işini oldukça kolaylaştıracak." diye konuştu.

Boz, öğrenciler tarafından geliştirilen ve "Şahin 96" adı verilen projelerinin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, 2021 İnsanlık Yararına Afet Yönetimi kapsamında birinci seçildiğini söyledi.

Projede yer alan 12. sınıf öğrencisi Cihanay Kelkoca da projeyi hazırlayan ekibin aslında "roket" tasarlayan bir ekip olduğunu ve TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara yıllardır katıldıklarını anlattı.

Ekibin, orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlayabilmek amacıyla bu projeye 2,5 yıl önce başladığını aktaran Kelkoca, şöyle devam etti:

"Projemizi hazırlarken bomba ve roketlerden ilham aldık. 10 yıllık bir roket altyapımız var. Birikimimiz olduğu için projemizi geliştirmekte çok zorlanmadık. Tasarımımız çok iyi sonuçlar verdi. İlk tüpümüzü yaptıktan sonra kendimizi daha da geliştirerek tüpü daha üst seviyeye çıkardık. Daha fazla şiddete dayansın, daha fazla alanı söndürsün ve İHA'lara takılabilsin istedik. Şu anda yüzde 90 oranında söndürme kapasitesine sahip bir tüp yapmayı başardık. Tankımızı geliştirerek 30 metrekarelik alana etki edecek kapasiteye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Kelkoca, GPS ile de her hareketini ve düştüğü yeri görebilme şansına sahip oldukları bombayla ekiplerin müdahalesine kadar yangının büyümesinin önlenebileceğini sözlerine ekledi.