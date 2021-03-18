Liselilerden HDP kapatılsın talebi - Son Dakika

Liselilerden HDP kapatılsın talebi

18.03.2021 16:20
Liselilerden HDP kapatılsın talebi, System.String[]

Türkiye Liseler Birliği, (TLB) Ankara Ulus Meydanı'nda yaptığı bir basın bildirisi ile Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

Türkiye Liseler Birliği, (TLB) Ankara Ulus Meydanı'nda yaptığı bir basın bildirisi ile Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

Basın bildirisini okuyan TLB Ankara İl Başkanı Rüveyda Mankan, "Bugün sınır içinde varlığı bitme noktasına gelen, sınır ötesinde ise ordumuzun, askerimizin ve milletimizin iradesi ile mücadele edilen PKK ve onun siyasi uzantısı HDP ülkemizin en öncelikli sorunudur. Kahraman Türk ordusu bugün terör örgütü PKK ile silahlı mücadele içerisindedir. Şırnak'ta, Afrin'de, Hakkari'de, Nusaybin'de ordumuz PKK'nın izini bir bir silmektedir. Şehir merkezlerinde masum vatandaşlarımızı katletmeye çalışan, Mehmetçiğimizi kara propagandalarla suçlayan PKK, son kozlarını oynamakta ve ayakta kalmak için çırpınmaktadır. Bu çırpınışların artık faydası yoktur. PKK'nın tutunacak dalı, sırtını yaslayacak ağabeyi kalmamıştır. PKK, hayata HDP ile tutunuyor. HDP, PKK mehmetçiğimizi arkadan vuran maskeli, eli kanlı, silahlı bir terör örgütünün şehirlerimizdeki, meclisimizdeki temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

"PKK HER GÜN EZİLMEKTEDİR VE YOK OLMAYA MAHKUMDUR"

HDP'nin kapatılmasıyla Türk milletinin özgürleşeceğini belirten Başkan Mankan, "HDP, PKK'nın evlatlarını kaçırdığı Diyarbakır'daki anaların düşmanıdır. HDP, çocuklarını okutmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçimizin düşmanıdır. HDP, Cudi Dağı eteklerinde gezen ceylanların düşmanıdır. Kahraman ordumuzun ve milletimizin kararlı mücadelesiyle PKK her gün ezilmektedir ve yok olmaya mahkumdur. ve biliyoruz ki bugün HDP de PKK'dan çok da farklı bir durumda değildir. Kapanacaktır ve milletimiz özgürleşecektir. PKK'nın ülkemizde yapılan seçimlerde zorla, şiddet ve baskı ile topladığı oylarla meclisimize soktuğu terör örgütünün takım elbiseli adamları bugün bir bir yok oluyor. Müziğe, resme, tiyatroya sahte sanata bulayıp; özgürlük, adalet, demokrasi gibi değerlerimizi kirletip milleti kandırmak için bir maske olarak kullandıklarını biliyoruz. Demokrasinin arkasına sığınarak meclis kürsülerini işgal eden çok güvendikleri vekilleri de bir bir yakayı ele vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİYLE HDP'Yİ KAPATACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

HDP'nin kapatılması için imza kampanyası düzenleyeceklerinin bilgisini veren Mankan, "Biz Türk gençleri, Çanakkale'nin bugünkü on beşlileri olan lise öğrencileri olarak bir HDP Kapatılsın imza kampanyası başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından vatansever gençlerimizden, büyüklerimizden, esnafımızdan, öğretmenimizden, sıra arkadaşlarımızdan imzalar toplayacağız ve çalışmalarımızı tüm imzacılarımızla her geçen gün çoğalarak beraber yürütecek, HDP Kapatılsın talebimizi tüm Türkiye'ye yayacağız. Diyarbakır Annelerimiz evlatlarına kavuşacak. Eren Bülbüller yaşayacak. Aybüke öğretmenler, Necmettin öğretmenler sırtından vurulmayacak. Fırat Yılmazlar nice Eren Bülbüller yetiştirecek. Sıra arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, işçi ve emekçilerimiz, köylü ve çiftçilerimiz yaşasın diye, Tam Bağımsız Türkiye hedefiyle HDP'yi kapatacağımıza söz veriyoruz. Milletimize söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Liselilerden HDP kapatılsın talebi
Liselilerden HDP kapatılsın talebi

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liselilerden HDP kapatılsın talebi - Son Dakika


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