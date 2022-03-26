Son dakika haberleri... Liselilerin buluşu, evde bulunmayan kargo alıcısının işini kolaylaştıracak - Son Dakika

İzmir Buca Süleyman Şah Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde iki danışman öğretmen önderliğindeki 10 öğrenci, kargo teslimatlarını kolaylaştıracak dolap tasarımıyla, ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılacak.

Yaylacık Mahallesi'nde bulunan lisede, "Bilişim Teknolojileri", "Elektrik Elektronik Teknolojisi", "Makine Teknolojisi", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı", "İnşaat Teknolojisi", "Metal Teknolojisi" ve "Matbaa Teknolojisi" alanlarında eğitimler veriliyor.

Danışman öğretmenler Barış Tufantepe ve Sinem Serdaroğlu Stamelos önderliğinde, Makine Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi ve "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı" bölümlerinde okuyan öğrencilerle 2017'de "Robokod Buca" takımını oluşturdu.

Takımın bu yılki üyeleri, kargo görevlilerinin evde alıcıyı bulamama sorununu ortadan kaldıracak bir proje üzerine çalıştı. Şifreli ve güvenli bir dolap tasarladı.

Projeye göre, kargo görevlisi, kutu üzerindeki numaratörlerden kargo bırakma seçeneğini seçecek. Kendi telefon numarasını girerek gelen SMS şifresini kutuya tuşlayacak. Kutu seçip kargoyu içine bırakacak olan görevli bu sırada karşı tarafın telefon numarasını tuşlayarak sisteme girecek.

Bu esnada kargo kutusu manyetik kilit sayesinde kilitlenecek ve karşı tarafa bir şifre gidecek. Kargoyu alacak kişi bu şifreyi kutuya girdiğinde manyetik kilit açılacak.

Proje, 12-13 Mart'ta düzenlenen "FIRST Global Innovation Awards Rubric" yarışmasının Türkiye seçmelerinde "öz değerler" kategorisinde birincilik etti ve Haziran'da ABD'de düzenlenecek yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Öğrencilerin yarışmalardaki başarılarını daha da ileriye taşımaları için Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, okulda yeni robotik sınıfı yapılmak üzere 750 bin liralık ödenek sağlandı.

Seri üretime geçmek istiyorlar

Bilgisayar öğretmeni Barış Tufantepe, AA muhabirine, bu yıl takıma Sercan Sarp Koşar, Ömer Arslan, Nehir Kaya, Aleyna Eser, Mustafa Can, Ayaz Dereli, Bengisu Tazegül, Rümeysa Kayalı, Ayşenur Üstünyavuz ve Sude Armut'u dahil ettiklerini belirtti.

Takımın "Kargolay" ismini verdiği projesinin büyük beğeni topladığını aktaran Tufantepe, "Hem kargo görevlisine hem de alıcıya kolaylık sağlayan bir sistem bu. Görevli kapı kapı dolaşmak zorunda kalmıyor, ilgili evde değilse nereye bırakacağıyla ilgili bir sorun kalmıyor ve kargonun güvenliği sağlanmış oluyor. Türkiye'de birincilik elde ettiğimiz için ABD'de yapılacak finallere katılmaya hak kazandık. Patent başvurusunda bulunduk yarışmada derece elde edebilirsek seri üretime geçmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Makine Teknolojisi Bölümü'nden 10. sınıf öğrencisi Nehir Kaya ise projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, çok güzel şeyler öğrendiğini kaydetti.

Çok iyi bir takım olduklarını aktaran Kaya, "Uyumlu çalışıyoruz, kimi zaman sıkıntılar yaşasak da eğlenerek işlerimizi yapıyoruz. Araştırmalar yaptık, işletmeleri ziyaret ettik ve Kargolay projemizi de yaklaşık 2 ayda tamamladık. Tüm aşamalarını biz yaptık. Umarım ülkemizi yurt dışında en güzel şekilde temsil ederiz." dedi.

Sercan Sarp Koşar da iki yıldır takımda bulunduğunu ve şimdiye kadar çok güzel çalışmalar elde ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Koşar, "Takım olarak yaptığımız toplantılarda günümüzde en büyük sorunlarımızdan birinin kargo teslim süreci olduğuna karar verdik. Bunun üzerine çalışmalara başladık ve güzel bir sonuç elde ettik." ifadelerini kullandı.