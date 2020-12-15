Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu - Son Dakika

Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu

15.12.2020 10:00

- Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu Yangını izlemek için toplanan meraklı kalabalık, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side'de lojman olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

- Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu

Yangını izlemek için toplanan meraklı kalabalık, maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side'de lojman olarak kullanılan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülen yangında, oda ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Odada kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangını izleyen meraklı kalabalığın büyük bölümünde maske olmadığı, sosyal mesafenin de korunmadığı gözlendi.

Yangın, Side Mahallesi 1545 sokakta 3 katlı binanın 2. katında çıktı. Oda olarak kiraya verilen 2. katta meydana gelen yangında, alevler birden yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ihbar sonucu bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda, binadaki diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıktığı oda ve içerisinde bulunan eşyalar, yanarak kullanılamaz hale gelirken, söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Odada bulunan piknik tüpü, itfaiye eri tarafından soğutulduktan sonra binadan çıkarılarak boş araziye bırakıldı.

Maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı

Diğer taraftan yangın sırasında gerek binada ikamet eden, gerekse yangını merak ederek gelen vatandaşların büyük bölümünün maskesinin olmadığı ve sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görüldü.

Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu
Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu

Manavgat, Antalya, Yangın, Side, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor         
10:07
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum         
09:37
Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür Bakımevinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor         
09:22
Sigara içtiği için ceza yedi, Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi         
09:16
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 10:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lojman olarak kullanılan binadaki yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei