DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.

Düzce'nın Kalıcı Konutlar bölgesindeki İl Özel İdaresi'ne ait 3 katlı lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanları fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de balkonlardan itfaiye merdiveniyle ulaşılarak kurtarıldı. Bodrum katındaki eşyaların yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.