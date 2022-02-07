Üye Girişi
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

07.02.2022 14:16
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Son dakika haberine göre DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı.

DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.

Düzce'nın Kalıcı Konutlar bölgesindeki İl Özel İdaresi'ne ait 3 katlı lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanları fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de balkonlardan itfaiye merdiveniyle ulaşılarak kurtarıldı. Bodrum katındaki eşyaların yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı
YORUMLAR
500

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement