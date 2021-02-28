Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu

28.02.2021 17:27
Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu, System.String[]

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yemekleri yapan lokantanın işletmecisi evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ev yemekleri yapan lokantanın işletmecisi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5007. Sokak'ta ev yemekleri yapan bir lokanta işleten Ahmet Ay (59), Çetin Emeç Caddesi'ndeki evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Side Konfeksiyoncular Derneği eski başkanlarından Ahmet Ay'ın gece geç saatlere kadar ailesiyle oturduğu, öğleden sonra ailesi tarafından uyandırılmak istendiği, uyanmayınca eve çağrılan 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğünün belirlendiği öğrenildi. Ahmet Ay'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu
Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu

Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Ay, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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