Londra'da Rus askerlerinin Ukrayna'da yaptığı yağmalar protesto edildi - Son Dakika
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Londra'da Rus askerlerinin Ukrayna'da yaptığı yağmalar protesto edildi

10.04.2022 18:38

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Rusya Büyükelçiliği önünde, Rus askerlerinin Ukraynalı sivillerin evlerini yağmalaması protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Rusya Büyükelçiliği önünde, Rus askerlerinin Ukraynalı sivillerin evlerini yağmalaması protesto edildi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus askerlerinin Ukrayna'da sivillerin evlerini yağmaladığı çok sayıda görüntünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'daki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi. Göstericiler, Rusya Büyükelçiliği önüne yağmalara tepki olarak çeşitli eşyalar bırakarak, Rus askerlerinin Ukrayna'daki savaştan dolayı evlerini boşaltmak zorunda kalan sivillerin evlerindeki eşyaları alarak, kendi evlerine gönderdiklerini iddia etti.

Rusya'ya karşı tepkisini göstermek için büyükelçiliğin önüne gelen Suriyeli bir gösterici yaptığı açıklamada, "Bütün dünya şu an Ukrayna'daki durumu protesto ediyor ve Ukraynalılara destek gösteriyor. Ukraynalı vatandaşları ülkelerine davet ederek, onlara kucak açıyor" dedi.

"UKRAYNA TOPRAKLARINI TALAN EDİYORLAR"

Protestoya katılan İngiltere vatandaşı Edie ise, "Ukrayna'da olan savaş gerçekten mide bulandırıcı. Rusya devleti Ukrayna'daki insanları öldürüyor. Çocukları öldürüyor, yaşlı insanları öldürüyor. Ukrayna topraklarını talan ediyorlar. Zaman, bu savaşı sona erdirme zamanı" ifadelerini kullandı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Londra'da Rus askerlerinin Ukrayna'da yaptığı yağmalar protesto edildi
Londra'da Rus askerlerinin Ukrayna'da yaptığı yağmalar protesto edildi
Londra'da Rus askerlerinin Ukrayna'da yaptığı yağmalar protesto edildi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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