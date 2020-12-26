LONDRA'DAN TAHLİYE EDİLEN 105 YOLCU THY UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GELDİ - Son Dakika

LONDRA'DAN TAHLİYE EDİLEN 105 YOLCU THY UÇAĞI İLE İSTANBUL'A GELDİ

KORONAVİRÜS mutasyonu riski nedeniyle İngiltere ile uçuşların durdurulması kararının ardından Türk Hava Yolları (THY) Londra'dan İstanbul'a ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi. Saat 00.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen uçakta bulunan 105 yolcu, terminalde PCR testi yaptırdıktan sonra yurda giriş yaptı.

Koronavirüs mutasyonu ve hızla yayılması nedeniyle seferlerin durdurulduğu 3 ülkeden biri olan İngiltere'den

Türkiye'ye ilk tahliye uçuşu gerçekleşti. İki ülkenin yetkili makamlarından alınan izinle öğle saatlerinde İstanbul'dan Londra'ya giden tahliye uçağı, 105 yolcusunu alarak saat 00.15'te İstanbul'a döndü. Terminale alınan yolculara, test merkezinde PCR testi yapıldı. İkamet bilgileri de alınan yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı.

THY'DEN YOLCULARA UYARI

Tahliye seferleriyle ilgili olarak Türk Hava Yolları, daha önce resmi internet sitesinden açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Birleşik Krallık Danimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka ülkelere uçacak yolcularımızın dikkatine. Birleşik KrallıkDanimarka çıkışlı ve Türkiye aktarmalı başka ülkelere uçuş yapacak yolcularımız, varış ülkesi kurallarına göre uçuşa kabul edilecektir. Aktarma yapacak yolcularımız, havalimanında bulunan aktarma alanından çıkmadıkları sürece PCR testi gerekliliği bulunmamaktadır. Varış noktasındaki PCR testi koşul ve kurallarında ülkelerarası farklılıklar yaşanabileceği için, önceden tedbir almanızı öneririz" ifadeleri kullanılmıştı.

- İstanbul