Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı

20.07.2022 21:01
Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 17 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şehrin doğusunda yer alan Woolwich semtindeki 17 katlı binanın en üst katında çıkan yangına 100'ün üzerinde itfaiyeci müdahale ediyor.

Londra İtfaiye Teşkilatı, binada ve etrafında yaşayanların bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Londra'da 2017'de 24 katlı Grenfell Tower adlı binada çıkan yangında 72 kişi hayatını kaybetmiş, 74 kişi de yaralanmıştı.

İngiliz hükümeti tarafından oluşturulan bağımsız araştırma komisyonunun raporunda Londra itfaiyesinin "yangına yeterince hazırlanmayarak ulusal yönergeleri ihlal ettiği" ifade edilmişti.

Raporda, itfaiyenin, özellikle iki saat süreyle dairelerin terk edilmemesi yönündeki stratejisinin ölü sayısını artırdığı vurgulanmıştı.

YORUMLAR
500
Londra'daki yangınların kontrol altına alınması için mücadele sürüyor Londra'daki yangınların kontrol altına alınması için mücadele sürüyor İngiltere Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında İngiltere Sıcak Hava Dalgasının Etkisi Altında
Kaynak: AA

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:59 Emekli kadından CHP'li heyete tepki gösterdi: Hiçbir şey pahalı değil, zamları zenginler yapıyor
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
18:58 Real'i sırtlayan Benzema'nın yükselişinde Ronaldo detayı! Aynı formülü uygulayarak vücudunu geliştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 21:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Londra'nın doğusunda yüksek katlı binada yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement