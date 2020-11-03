Son dakika haberleri! Lösemili Çocuklar Haftası - Son Dakika

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, lösemi tedavileri devam eden çocukları ziyaret etti.

Tutuk, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle tedavi gören çocuklara evlerinde moral ziyaretinde bulundu.

Çocuklarla sohbet ederek hediyeler veren Tutuk, lösemili çocuklara destek vermek için kök hücre bağışında bulunulması gerektiğinin altını çizdi.

Tutuk, vatandaşları kök hücre bağışına duyarlı olmaya davet etti.

Ziyaretlere, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Melahat Yalçın, Birlikte Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Nurcan Bayar ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Afitab Küçüközdemir de katıldı.